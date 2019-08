Ook akkoord met Eupen: Hendrik Van Crombrugge voor vier jaar naar Anderlecht Pieter-Jan Calcoen & Michaël Vergauwen

01 augustus 2019

07u55 22 Anderlecht Voorlopig geen spits, wel een doelman. Anderlecht heeft met alle partijen een akkoord over AS Eupen-keeper Hendrik Van Crombrugge (26), die voor vier jaar kan tekenen.

Op het oefenveld verscheen hij al niet meer. Hendrik Van Crombrugge heeft gisteren niet meegetraind met AS Eupen. De Rode Duivel - in juni riep bondscoach Roberto Martínez hem voor het eerst op, samen met Courtois, Mignolet en Sels - wilde geen risico’s nemen met het oog op een transfer. En die komt er: Anderlecht heeft een akkoord met de Leuvenaar over een contract voor vier seizoenen. Vandaag legt hij zijn medische testen af, nadien moet het papierwerk alleen nog afgehandeld worden.

Tussen de clubs liepen de onderhandelingen tot afgelopen nacht, maar ook daar is er een overeenkomst. Eupen was bereid mee te werken aan een definitieve overgang - het haalde met Ortwin De Wolf van tweedeklasser Sporting Lokeren al een potentiële nummer één -, ook al omdat Van Crombrugge nog maar één seizoen contract had. Hoeveel paars-wit betaalt, is voorlopig niet bekend, maar de verwachting is dat het niet minder is dan ongeveer twee miljoen euro.

Het was Anderlecht, waar speler-manager Vincent Kompany Van Crombrugge kent van bij de nationale ploeg, menens om de speler aan te trekken. De clubleiding wilde deze zomer eigenlijk al meteen een nieuwe keeper halen, omdat Thomas Didillon in de play-offs door de mand viel, maar uiteindelijk gaf men de prioriteit aan andere profielen. Nu op de eerste speeldag andermaal bleek dat Didillon zijn beperkingen heeft - vooral voetballend -, schakelde RSCA alsnog een tandje bij. Van Crombrugge moet de concurrentie met de Fransman aangaan, Davy Roef (25) heeft al meermaals verteld aan iedereen die het horen wil dat hij weg wil.

Van Crombrugge heeft met Anderlecht eindelijk zijn stap hogerop beet. Hij was eerder in beeld bij Ajax en Sassuolo. Dat ging toen niet door, in het geval van Ajax doordat Van Crombrugge zelf alles afblies. Liever verkoos hij rustig te groeien bij Eupen, waar hij zeker was van zijn basisplek. En ook wel van veel werk - hij stond er vaak in een schietkraam, met tientallen tegengoals tot gevolg.

Van Crombrugge, die volgens waarnemers goeie voeten heeft, wordt de vijfde aanwinst van Anderlecht. Eerder haalde paars-wit Kompany, Michel Vlap, Samir Nasri en Philippe Sandler. Michael Verschueren wil ook nog absoluut een scorende spits erbij.