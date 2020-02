Exclusief voor abonnees Onze RSCA-watcher gelooft niet meer in PO1: “12 op 12 pakken? Een utopie”

Pieter-Jan Calcoen

17 februari 2020

07u17 14

“Jullie moeten je afvragen of jullie er vanavond alles aan gedaan hebben.” Toen Frank Vercauteren, meteen na het laatste fluitsignaal, zaterdag díe opmerking maakte in de vestiaire, zei hij eigenlijk net zoveel als: “Jullie hebben vanavond te weinig gedaan.”

Vercauterens preek was terecht - ook met tien kun je een wedstrijd winnen.

Als u een plusabonnement op HLN.be hebt, dan hebt u mogelijk zaterdag al gelezen dat we Anderlecht in de perszaal in play-off 2 zagen. Waarna je ‘s ochtends opstaat en plots denkt dat het toch nog kan. Omdat Anderlecht Anderlecht is. En omdat Genk ook maar Genk is.

