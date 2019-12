Onze man op de Bosuil zag een indrukwekkende Kompany: “Vincent groeit naar EK-niveau toe” Jan Mosselmans

27 december 2019

22u37 4 Anderlecht Anderlecht sleepte een punt uit de brand op de Bosuil. Met dank aan kapitein Kompany die 90 minuten soeverein stond te verdedigen. Deze Kompany moet Roberto Martínez zeker kunnen gebruiken op het komende EK.

"De bewaker van de visie", zo werd de rol van Vincent Kompany bij Anderlecht omschreven in de open brief die paars-wit twee weken geleden verspreidde. De voorbije maanden had iedereen het over Kompany als manager, Kompany als trainer, Kompany als inspirator, Kompany als mentor voor de jeugd, ... Zelden ging het nog over Kompany... als spéler. Niet onbegrijpelijk. De kapitein van Anderlecht speelde voor de match tegen Antwerp slechts 615 minuten mee in de competitie, 168 in de beker, totaal 783 van de 2.070 minuten. Kompany herviel telkens weer in spierblessures. Hij wilde zo graag zijn visie op het veld uitdragen en het voortouw nemen, maar het lichaam wilde niet mee. En er was - tot de komst van Frank Vercauteren - ook niemand binnen de club die Kompany tegen zichzelf beschermde en hem aanraadde geduld te oefenen en rust te nemen.

Op de Bosuil kwam Kompany gisteren voor de derde keer op rij aan de aftrap en dit in nauwelijks acht dagen tijd. Hoelang zou dit al geleden zijn? En wat Vince The Prince de eerste 45 minuten liet zien, was bij momenten echt indrukwekkend. Jongens, wat kan die man nog steeds goed voetballen. Het slippertje op Oostende begin december waar een heroptredende Kompany onder de bal doorging bij het tweede KVO-doelpunt, lijkt nog slechts een ver verleden. De kapitein die op hoge en lange voorzetten vaak in de zone van Mbokani te vinden was, heerste in de lucht en kopte alles weg wat in de 16 meter werd gedropt. Al na zes minuten redde hij Anderlecht van een vroege achterstand toen Van Crombrugge bij het uitvoetballen over de grond in de fout ging. Rafaelov was er als de kippen bij om meteen naar Mbokani voor te zetten, maar een soevereine Kompany kopte de bal weg.

Ook in 1-tegen-1 situaties was Kompany nauwelijks te kloppen. Mbokani mocht het aan den lijve ondervinden maar de opvallendste 1-tegen-1 was er ééntje met Rafaelov. De Israëliër ging na een half uur alleen op doel af met alleen Kompany nog op zijn weg. De meeste verdedigers zouden achteruit zijn gelopen, wachtend op steun tegen een balvirtuoos als Rafaelov. Niet Kompany. Hij wachtte de strateeg van Antwerp vastberaden op en blokte hem autoritair af.

Ook aanvallend was Kompany vaak de man die de aanval weer op gang bracht. Tegen Club Brugge en Genk was het al opgevallen hoe makkelijk Kompany weer de lange ballen trapt. De kapitein vond ook vandaag, diagonaal van rechts naar links, de ruimte voor de lopende Cobbaut en Chadli, met haarfijne passes over 50-60 meter. Anderlecht zag bij momenten af op de Bosuil, maar Kompany gaf geen krimp. In de 67ste minuut leek de kapitein zich toch gewonnen te moeten geven. Hij gleed uit in de 16 meter op een lage voorzet van Lamkel Ze maar Mbokani mikte verrast naast.