Onze man in Istanboel na historische exit: “Stilaan mag ‘Anderlecht’ als synoniem gebruikt worden voor zelfkastijding” Pieter-Jan Calcoen in Turkije

08 november 2018

20u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Het is voorbij. Voor het eerst in zijn geschiedenis stoot Anderlecht niet door vanuit de Europa League-poules.

Hein maakte een wegwerpgebaar. Weg illusie dat hij met déze groep kon stunten op Fenerbahçe. Zeventig minuten was Anderlecht degelijk, om vervolgens alweer zichzelf in de voet te schieten. Same old story.

