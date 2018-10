Onze huisanalist Marc Degryse ziet sterke Kums en verstandige Bakkali, maar “Anderlecht laat in elke match twee gezichten zien” Marc Degryse

25 oktober 2018

22u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Ook onze huisanalist Marc Degryse zag hoe Anderlecht een 2-0-bonus tegen Fenerbahce uit handen gaf. Kums en Bakkali konden hem bekoren, maar in Turkije moet het beter.

Kums dirigent

“Kums groeit duidelijk naar zijn betere niveau. Kums kan zonder blessurezorgen – hij had lange tijd last van zijn heup die hem belemmerde – meer bevrijd voetballen. Hij ziet weer sneller de openingen en neemt de touwtjes in handen. Dat hoort zo in zijn positie. De voorbereiding van de goal is wat je van Kums mag verwachten, hij moet ploegmaats in scoringspositie brengen. Hij infiltreerde goed in de rug van zijn tegenstander en bediende op het juiste moment Bakkali. Ook zijn vrije trap op de paal verdiende beter.

HLN

