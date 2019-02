Onze chef voetbal ziet hoe Anderlecht-coach Rutten ook maar een van de acteurs in het treurspel is: “De problematiek van deze club gaat veel verder dan het resultaat” Stephan Keygnaert

11 februari 2019

05u58 0 Anderlecht Een goede inleiding hoort een bondige samenvatting te zijn van je verhaal. Bij deze, Anderlecht was gisteren niet beter dan in september, november of december. De boer ploegde voort.

Gelúkkig is Hein Vanhaezebrouck ontslagen, zeg.

Je mag het niet denken dat Anderlecht vandaag nog steeds met drie achterin speelt. Stel je eens voor dat op training Andy Najar en maats in deze barre winterse dagen verkleumen van de kou onder alle tactische richtlijnen. De trainerswissel kwam geen dag te vroeg. Gedaan met al dat ‘Lopen! Lopen! Lopen!’ (copyright A. Najar). Het is weer plezant. Een peoplemanager plus drie versterkingen maakten het plaatje af.

Toch niet. 4 op 12. In twee van de vier wedstrijden niet gescoord.

