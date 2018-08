Onze Chef Voetbal ziet Anderlecht krasselen en gevleid winnen: "Als je keeper je beste voetballer wordt, is er een probleem" Stephan Keygnaert

13 augustus 2018

08u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Anderlecht pleegde een hold-up in Charleroi: krasselen en winnen. De ene keeper was de andere niet - gelukkig voor paars-wit. Coach Hein Vanhaezebrouck waarschuwt wel: 'Zo kunnen we niet elke week winnen. Er is veel werk.'

Inpakken en wegwezen. Anderlecht was matig tot slecht in het Zwarte Land. Meer dan een keer verborg Hein Vanhaezebrouck zijn gezicht in zijn handen uit schaamte. Hoe vaak in zijn trainerscarrière heeft hij zich al niet verontschuldigd voor een zege, telkens omdat hij zich niet kon verzoenen met het voetbal van zijn ploeg? Wel, deze wedstrijd kan aan dat rijtje toegevoegd worden. "Mensen die mij kennen, weten dat ik hier niet blij van word", verzuchtte Vanhaezebrouck achteraf. "Dit is niet mijn voetbal. Maar misschien moet ik wel evolueren als trainer en meenemen wat er mee te nemen valt."

