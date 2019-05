Exclusief voor abonnees Onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert over de opmerkelijke zet van Kompany: “Dit is een bravourestuk” SK

He’s coming home,

He’s coming home,

Vincent Kompany ’s coming home.

Het nieuws viel bij het zondagaperitief. Al wie zich niet verslikte in zijn borrelhapjes, mag nu opstaan. De rest van de dag deed er opeens niet meer toe. Anderlecht, Europees voetbal? On s’en fout, monsieur. Wij hebben Vincent terug.

Incroyable. Mais vrai.

Marc Coucke en Michael Verschueren hebben de Belgische voetbalwereld met verstomming geslagen. Uitgerekend op het dieptepunt in de clubgeschiedenis jouw grootste clubicoon – Paul Van Himst heeft die internationale carrière niet gemaakt – kunnen overtuigen om mee het puin te ruimen, is een coup de génie. Het idee bedenken en vervolgens kunnen realiseren is een bravourestuk.

Dit is RSC Anderlecht. Heldendaden stellen. Gooi maar, dat Bengaals vuurwerk, voor een keer mag het.

