Exclusief voor abonnees Onze Chef voetbal kan Coucke en Verschueren wel begrijpen: "De wereld is om zeep, althans dit seizoen"



Stephan Keygnaert

17 april 2019

06u00 0

Van zodra Marc Coucke het land uit is, ben je als trainer van ­Anderlecht niet langer veilig. Net als Hein Vanhaezebrouck is Fred Rutten vriendelijk bedankt voor de samenwerking ‘vanop afstand’. Michael Verschueren zorgde telkens voor de ­symbolische handdruk – aan dit tempo zal junior het aantal trainers­scalpen van senior snel evenaren. Just kidding.

