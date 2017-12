Onze chef voetbal fileert de 'State of the Union' van kersvers Anderlecht-eigenaar Marc Coucke: "Debuutrede die kon tellen" STEPHAN KEYGNAERT

00u00 0 BELGA BELGA PHOTO DIRK WAEM Anderlecht RSC Anderlecht is dood, leve RSC Anderlecht: "Kijk eens Marc, dit is Anderlecht." En Roger Vanden Stock wees de ­toekomstige koning van Het Park op een afgeladen perszaal.

"Maar ze gaan u soms pijn doen met hun scherpe kritiek." De man naast hem glimlachte eens en trok de microfoon naar zich toe. Marc Coucke haalde net niet achteloos de schouders op, spuwde net niet in zijn handen... en gaf gas. Een dik halfuur ­later was Royal Sporting Club Anderlecht quasi herleid tot Ground Zero.

"Het moet moderner. Extraverter. ­Hartelijker." Coucke schetste de club als "de adelstand aan het begin van de twintigste eeuw". Anderlecht in zwart en wit, er is nog maar net elektrische verlichting in het Constant Vanden Stockstadion. Het laagste personeel komt met de huifkar naar het werk.

