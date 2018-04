Onze Chef Voetbal doet wat Coucke vertikt: Van Holsbeeck uitzwaaien Stephan Keygnaert

07 april 2018

06u40 0 Anderlecht «De grote poort hier op Neerpede gaat heel traag open. Als ik dan die letters ‘RSCA’ zie staan, zeg ik elke keer weer: ‘Verdorie, dat is toch ongelooflijk.’» Aldus sprak Herman Van Holsbeeck in een interview met deze krant in 2014.

Gisterochtend stond hij voor het laatst voor ‘het hekken’ – laten we dié term maar gebruiken. Want het werd geen afscheid door ‘de grote poort’ voor Van Holsbeeck. En dat mag Marc Coucke zich aanrekenen. Zijn eerste beleidsdaad druist al meteen in tegen de huisstijl ‘We Are Anderlecht’. Niet alleen respecteert ­Coucke de contractueel vastgelegde ontslagvergoeding niet – Van Holsbeeck dient nog 24 maanden uitbetaald –, het financiële voorstel in der minne zou ook niet getuigen van veel elegantie, waardoor Van Holsbeecks einde op RSC Anderlecht in handen komt van advocaten. Voetbal is business, maar op bepáálde plaatsen in de wereld, en Anderlecht is daar één van, hoort een ­zekere klasse en stijl.

