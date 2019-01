Onze Chef voetbal denkt dat Fred Rutten kan slagen op Anderlecht: “Een kampioenentrainer is niet wat deze spelersgroep nodig heeft” Stephan Keygnaert

07 januari 2019

00u01

Bron: Eigen berichtgeving 0

Anderlecht heeft gekozen. Of beter gezegd: geëlimineerd. Zij hopen dat het meevalt met Fred Rutten, en gaven hem een contract voor onbepaalde duur. Maar waarom zou deze Nederlandse mens – meer coach dan trainer – niet kunnen slagen? Een zielenknijper is net wat de broze spelergroep nodig heeft.

Fred Rutten.

Hij lag enkele jaren geleden een paar meter naast ondergetekende te zonnen aan het zwembad van een hotel in een Spaanse badstad. Hij vroeg toen heel beschaafd om zijn handdoek en om een drankje. Rutten heet een gentleman.

Wat in Nederland nog wordt verteld: ‘Een vaderfiguur. Ideale leermeester voor jonge mensen. Staat voor goed voetbal.’

Je stuit over de grens op heel weinig negatieve echo’s over Fred Rutten, en dat is in een analysecultuur als de Nederlandse toch wel opmerkelijk.

