Onze chef voetbal: Coucke stuurde Van Holsbeeck met een waterpistool naar de oorlog STEPHAN KEYGNAERT

02 februari 2018

06u37 0 Anderlecht Door de onzekere financiële situatie komt Anderlecht bekaaid uit de wintermercato. Eén schuldige aanwijzen in deze tragikomedie zou de waarheid geweld aandoen, maar paars-wit heeft alvast nagelaten om wapens binnen te halen die Club Brugge alsnog van de troon kunnen stoten.

Toen Hein Vanhaezebrouck begin oktober trainer werd van Anderlecht, maakte Herman Van Holsbeeck hem snel duidelijk dat hij na januari niet meer hoefde te rekenen op Sofiane Hanni. De aanvoerder gaf al heel vroeg op het seizoen te kennen dat hij de club in de winter wilde verlaten. Hanni had het helemaal gehad met de fans. "Wie zou je willen als vervanger?", vroeg Van Holsbeeck zijn trainer. Cristian Benavente.

De algemeen directeur van Anderlecht wist toen weliswaar dat een overname van de club in de steigers stond, maar Van Holsbeeck had niettemin de duidelijke wenk gekregen van zijn voorzitter dat zij allebei de vooropgestelde rit tot 2020 konden uitzitten. Kandidaat-koper Paul Gheysens, bijvoorbeeld, had Van Holsbeeck en Vanden Stock nog minimum twee en maximum vijf jaar gegarandeerd. Mooi zo, Van Holsbeeck wilde zich smijten en zou informeren bij zaakwaarnemer Mogi Bayat naar de haalbaarheid van Benavente.

Twee maanden later, op 22 december, zal bekend raken dat RSC Anderlecht in handen komt van Marc Coucke. Het is voor iedereen, ook voor een bijzonder aangeslagen Van Holsbeeck, duidelijk dat in het sportieve departement snel een aflossing van de wacht komt. Van Holsbeeck beseft ook dat hij niet de wintermercato zal kunnen realiseren die hij voor ogen had.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN