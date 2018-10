Onze Anderlecht-watcher ziet hoe mailaise van Anderlecht al in de zomer begon: "Met die transfers moest het wel fout gaan" Pieter-Jan Calcoen

02 oktober 2018

09u26 1

Vooreerst... Hulde aan Herman Van Holsbeeck en Hein Vanhaezebrouck voor de groene naampjes op de lijst hiernaast - de geslaagde transfers zijn van hén.

Kenny Saief wás immers al een Anderlecht-speler toen Luc Devroe en Marc Coucke hun intrede deden. 't Is te zeggen: Van Holsbeeck had de linkerflank gehuurd (met aankoopoptie) bij AA Gent - op aandringen van Vanhaezebrouck. En Saief deed het goed, dus het was logisch dat Devroe hem finaal kocht.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN