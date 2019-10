Exclusief voor abonnees Onze Anderlecht-watcher: “Vercauteren weet waarmee hij bezig is, en het loont meteen” Pieter-Jan Calcoen

20 oktober 2019

23u24 0 Anderlecht Anderlecht champion! Grápje, maar het was wel goed tegen Sint-Truiden. Vercauteren weet waarmee hij bezig is, en het loont meteen.

Niet dat we de feestvreugde willen verpesten of zo – u kent ons –, maar was STVV iéts beter omgesprongen met de mogelijkheden die RSC ­Anderlecht tussen de 2-0 en de 2-1 liet, dan had dit artikel een andere teneur kunnen krijgen. “De constante ontbrak”, zag Frank Vercauteren. “De controle was soms weg. Moet beter.”

STVV liet na te profiteren, dus is dit een hiep hiep hoera-verhaal. Tot in het extreme. Het is lang genoeg negatief geweest, nietwaar?

