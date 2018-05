Onyekuru rekent af met zijn trainer Vanhaezebrouck: "Ik ga ergens heen waar ik wel respect krijgt" PJC

29 mei 2018

05u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Henry Onyekuru (20) kijkt naar zijn knie en lacht schamper: "Ik was fit, maar speelde niet. Dus blijf ik niet bij Anderlecht." Een klaagzang.

Naar eigen zeggen weet Henry Onyekuru niet hoe de stem van Hein Vanhaezebrouck klinkt. "Want hij heeft al weken niet meer met me gesproken", zucht de Nigeriaan. "Ik weet wel wat hij over me verteld heeft. Via de media moest ik vernemen dat ik zogezegd niet klaar was. Zo behandel je een speler toch niet? Zeker niet als die maanden aan een stuk keihard gewerkt heeft om terug te komen. Dat is me gelukt. Het was niet voldoende voor sommigen."

