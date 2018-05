Onyekuru heeft het gehad met Anderlecht NIEUWE UITLEENBEURT KOMT ER NIET: SPELER OP WEG NAAR MÖNCHENGLADBACH Rudy Nuyens en Pieter-Jan Calcoen

17 mei 2018

05u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Henry Onyekuru (20) is op weg naar Borussia Mönchengladbach. Anderlecht had een akkoord met Everton over een tweede uitleenbeurt, maar Onyekuru wil niet in het Astridpark blijven.

Henry Onyekuru verkaste vorige zomer van Eupen naar Everton, dat hem meteen voor een jaar uitleende aan Anderlecht. De aanvaller bewees voor Nieuwjaar zijn waarde voor paars-wit, met negen competitiegoals. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht op 22 december van vorig jaar, thuis tegen Eupen. Een zware knieblessure hield hem sindsdien aan de kant. Onyekuru is intussen alweer een paar weken fit, maar verder dan wedstrijden met de beloften kwam hij nog niet.

Een streep door de rekening van de Nigeriaan, die door zijn lange afwezigheid op het veld naast een selectie voor het WK grijpt. Omdat hij daardoor ook niet aan voldoende interlands geraakt, komt hij voorlopig nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in de Premier League. Everton heeft Onyekuru voor vijf jaar onder contract liggen, maar ziet zich zo verplicht om hem opnieuw voor één seizoen te verhuren. 'The Toffees' bereikten met Anderlecht een akkoord om Onyekuru voor een tweede seizoen te stallen in het Astridpark, maar de speler zelf wil niet nog een seizoen voor Anderlecht voetballen. Hij meent dat hij onvoldoende vertrouwen krijgt van coach Hein Vanhaezebrouck, die de voorbije weken meermaals herhaalde dat Onyekuru "niet klaar is om te spelen". De speler zelf betwist dat.

Onyekuru beschikt ook over andere opties. Het Turkse Besiktas wil hem graag op tijdelijke basis aantrekken, maar de voorkeur van de Nigeriaanse aanvaller gaat uit naar de Bundesliga. Daar geniet hij grote interesse van Borussia Mönchengladbach, de club van Thorgan Hazard en de nummer negen van het voorbije seizoen.

Vandaag al op woningjacht

Onyekuru wordt vandaag in Mönchengladbach verwacht, waar onder meer een ontmoeting met sportief manager Max Eberl gepland staat. Mönchengladbach is bereid om aan de huurvoorwaarden van Everton te voldoen en hoopt ook met Onyekuru zelf een overeenkomst te kunnen uitwerken. Alle voorwaarden daarvoor lijken aanwezig.

Volgens onze informatie staat er zelfs al een bezoek aan het naburige Düsseldorf op de agenda, waar Onyekuru op zoek zou gaan naar een woning. De kans dat hij volgend seizoen aan de slag gaat voor de 'Borussen', lijkt dan ook zeer groot.