Ons rapport: ruim voldoende voor het gros, twee spelers blijven met dikke buis achter Pieter-Jan Calcoen

22u52 10 Photo News

Matz Sels 7

Zonder hem was het sneller 1-2 geworden –wat een parade op die inzet van Lewandowski. In het slot eveneens ­prima. Kansloos bij de tegentreffers.

BELGA

Olivier Deschacht 6

Dat ene foutje was een smet op zijn voorts goeie partij – hij hapte in aanloop naar de 0-1 iéts te snel. Lag aan de basis van de gelijkmaker.

BELGA

Kara Mbodji 4

Het zou niet mogen. Een beer van een vent, maar liet zich toch verschalken in de lucht bij het tweede Duitse doelpunt. Zat tot dan goed in de partij.

Photo News

Uros Spajic 6

Flirtte met een tweede gele kaart. ­Anderzijds: die onstuimigheid/scherpte is net zijn kracht. Het liet hem toe de Bayern-aanvallers te irriteren.

Photo News

Dennis Appiah 6

Vanhaezebrouck als Jani: de make-over van Appiah onder Hein is straf. Nu wel met offensieve impulsen en degelijke voorzetten. Soms te overmoedig.

Photo News

Leander Dendoncker 7

Vooraf met woorden gesolliciteerd naar de Bundesliga, nu met daden. Goeie match, met veel spelplezier, loopwerk en druk vooruit.

Photo News

Sven Kums 7

Steeds nadrukkelijker de strateeg van dit Anderlecht. De ploeg voetbalt op het tempo dat híj bepaalt. Altijd aanspeelbaar.

BELGA

Adrien Trebel 6

Duracell-konijn op de voor hem ­ongewone linkerflank. Dat lag hem wel – meer werker dan stilist. In het slot ­centraal bikkelend en ook daar goed.

BELGA

Pieter Gerkens 7

’t Is onwaarschijnlijk dat die jongen vorig seizoen nog bij STVV voetbalde. Alweer sterk – in álle aspecten, tot de duels toe. Had een penalty moeten krijgen.

BELGA

Sofiane Hanni 7

De verlosser – hij maakte de eerste goal in de Champions League. Liep ook ­verstandig tussen de lijnen en was zuiver in zijn passing vooruit.

AFP

Lukasz Teodorczyk 3

Kwam drie keer alleen voor de keeper, maar slaagde er dan nóg niet in om te scoren – hij zit diep, hoor. De 3 punten krijgt hij voor zijn assist op Hanni.

BELGA