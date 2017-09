Ons rapport: pak RSCA-spelers gebuisd, Teodorczyk op kop Pieter-Jan Calcoen

23u19 29 Photo News Anderlecht Anderlecht bakte er vanavond tegen Celtic zo goed als niks van en leed een zware 0-3-nederlaag. Dat vertaalt zich ook in ons rapport: een pak spelers krijgen een (dikke) buis, Lukasz Teodorczyk op kop.

BOECKX 5

Frustrerende avond. Kon zich niet onderscheiden - er was amper werk -, maar werd wel drie keer geklopt. Kon wel beter doen bij Roberts' goal.



CHIPCIU 4

Geeft al het hele seizoen een lusteloze indruk, dus ook tegen Celtic. Is geen rechtsachter en kon/wilde dat niet wegsteken.



SPAJIC 4

Kreeg minutenlang verzorging na een tik, beet door, maar gaf geen rugdekking bij de 0-1. Liet zich dan tóch vervangen. Had dat beter meteen gedaan.



DENDONCKER 4

Had véél nuttiger kunnen zijn één rij hoger. Dat neemt niet weg dat hij centraal achterin niet goed was. Zonde.



DESCHACHT 3

Ongelukkig. Stond te slapen bij het eerste tegendoelpunt en lag met een slechte hakbal aan de basis van 0-2. Nooit op het niveau van de voorbije weken.



APPIAH 5

In moeilijke omstandigheden - tegen zijn voet op links - degelijk. Alleen: zijn voorzetten blijven dramatisch, zo bleek opnieuw.



TREBEL 4

Zoals we hem kennen. Deed alles aan 200 procent, maar kan dat tempo niet combineren met foutloos voetbal. Wel nuttig in de recuperatie.



GERKENS 6

Startte complexloos, met enkele goeie openingen, maar zakte nadien weg met de ploeg. Had wel nog één opflakkering: zijn knappe knal verdiende beter.



HANNI 5

Als er al eens gevaar was, lag hij, in niet eens zijn beste match, aan de basis. Zijn afstandsschoten misten - tot drie keer toe - efficiëntie.



TEODORCZYK 2

Lag meer op de grond dan dat hij rechtstond. Liep bovendien vaak buitenspel en verloor elk kopduel. Zeer, zeer, zeer slap.



ONYEKURU 3

Telkens als hij aan de bal was, kreeg je het gevoel dat er iets te gebeuren stond. Dat kwam er echter nooit uit. Moet meer brengen.



VERVANGINGEN:

KARA 5

Was, zonder wedstrijdritme, niet slechter dan de rest - veelzeggend. Kopte een zeldzame mogelijkheid over.



STANCIU 5

Speelde tenminste met goesting, maar het was ondankbaar om deze scheve situatie recht te trekken. Zal de samenvatting van de UEFA niet halen.



BRUNO 5

Denken dat híj het tij zou keren, was als denken dat de aarde plat is. Deed desondanks zijn best - meer kun je niet vragen.