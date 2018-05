Onderhandelingen tussen Newcastle en RSCA over Sels naderen einde Pieter-Jan Calcoen

23 mei 2018

10u19

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht Matz Sels (26) staat een stap dichter bij een definitieve transfer naar Anderlecht. De onderhandelingen met Newcastle gaan de goeie richting uit.

Een mondeling akkoord tussen Matz Sels en Anderlecht is er al. De doelman kan voor vijf seizoenen tekenen in het Astridpark en wil erg graag blijven. Hij voelt zich gerespecteerd op Neerpede en heeft er opnieuw zijn beste niveau teruggevonden. Bovendien kan hij met RSCA in Europa actief zijn, wat interessant is met het oog op de nationale ploeg.

Met Newcastle was het moeilijker onderhandelen voor Luc Devroe. De Engelsen, die Sels uitleenden zonder aankoopoptie, betaalden destijds 6,6 miljoen euro voor de keeper en wilden graag een groot deel van die som recupereren, maar binnen paars-wit valt te horen dat de gesprekken nu toch hun einde naderen. Mogelijk komt er volgende week nog een deal.

Als Sels effectief bij Anderlecht blijft, wordt de Rode Duivel - hij zit in de preselectie voor het WK - uiteraard eerste keuze onder de lat. Frank Boeckx wordt de back-up.