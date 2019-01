Ondanks operatie ‘Propere Handen’: omstreden makelaar Bayat is terug bij Anderlecht PJC/MJR

10 januari 2019

09u34

Bron: Eigen berichtgeving 0

Mogi Bayat zou, via tussenpersonen, een groot aandeel hebben gehad in de terugkeer van Kara Mbodj (29) naar Anderlecht. Het huurcontract van de Senegalees werd na een aanvaring met Nantescoach Vahid Halilhodzic stopgezet, waardoor de verdediger wellicht vandaag al op het oefenveld verschijnt in Pinatar, waar de Brusselaars op winterstage zijn. Het zou zo de eerste transfer van Bayat zijn sinds operatie ‘Propere Handen’. Anderlecht had eerder te kennen gegeven te zullen “opletten met de betrokken makelaars”, maar nu al zijn die intenties dus achterhaald.