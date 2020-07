Ondanks dubbele winst eindigt eerste echte test voor Anderlecht in mineur: Kompany met hinder aan adductoren naar de kant Pieter-Jan Calcoen in Frankrijk

18 juli 2020

17u12 58 Anderlecht In Saint-Étienne heeft Vincent Kompany zich bezeerd aan de adductoren. Het is onduidelijk of hij lang out zal zijn. Anderlecht won wel z’n twee matchen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verschil moet er zijn. Anderlecht ging met het vliegtuig naar Saint-Étienne, de pers kwam met de wagen, de autorit duurde negen uur. Maar goed, het was de moeite waard, paars-wit was op niveau tegen de Franse middenmoter.

Vooreerst het slechte nieuws: Vincent Kompany speelde secuur centraal achterin, tot hij op het uur naar de kant moest met last aan de adductoren na een sprintje. Het zal toch niet? Kompany bleef nadien wel actief coachen.

Frank Vercauteren stuurde tijdens de eerste oefenpartij tegen de finalist van de Coupe de France - volgende week wacht PSG - een ploeg het veld op met een pak potentiële titularissen. Op links kunnen er weliswaar nog wijzigingen komen, want het blijft zoeken naar een goeie linksback, terwijl Bakkali de licht geblesseerde Amuzu verving. En ook diep voorin kan het nog veranderen: is Kemar Roofe spits nummer één?

Vlap

Het was voor ons ook nog maar de eerste kennismaking met het Anderlecht 2020-2021, maar die eerste indruk was best oké. De driehoek op het middenveld met Zulj, Sambi Lokonga en Vlap lijkt te marcheren - heeft Verschaeren een probleem? -, terwijl de defensie vooral in de eerste 45’ weinig weggaf. Enkel na licht handspel van Cobbaut in de zestien kon Saint-Étienne scoren via de stip (1-1).

RSCA was zelf ook op voorsprong gekomen via een strafschop. Er was een knappe infiltratie van Sambi Lokonga - hij legt veel meer diepgang in zijn spel, wat toe te juichen valt -, waarna een Fransman een overtreding op hem beging. Vlap zette de penalty koelbloedig om. Over de Nederlander gesproken: hij was erg aanwezig bij de offensieve patronen en heeft ook nog eens doelgerichtheid. Wie weet wordt het zijn jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kemar Roofe was ondanks zijn intikker voor 1-2 in het absolute slot minder gelukkig. Het is te voorbarig om de Engelsman in twijfel te trekken, maar-ie was niet top. Intern zijn er enkelingen die hopen dat Colassin helemaal ontploft, want ook Nany Dimata is na langdurig blessureleed een vraagteken. Kan Colassin niet bevestigen, dan is het maar de vraag er echt een negen is voor de top drie. Maar nogmaals: ’t is nog héél vroeg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er waren genoeg positieve elementen bij Anderlecht - qua spel en resultaat -, maar achteraf leek dat bijzaak. Iedereen vroeg zich af: hoe is het met Kompany?

ANDERLECHT (eerste duel): Van Crombrugge; Murillo, Kompany (60’ Milic), Cobbaut, Sardella; Zulj, Sambi Lokonga, Vlap; Doku, Roofe, Bakkali (’59 Gerkens)

DOELPUNTEN: 18’ Vlap (0-1), 43’ Boudebouz (1-1), 74’ Roofe (1-2)

Ook zege in tweede match

Dubbele winst. Anderlecht won ook de tweede vriendschappelijke wedstrijd van 75 minuten tegen Saint-Étienne. Na nauwelijks twee minuten mocht een bij momenten goed voetballend paars-wit al juichen, toen Delcroix kon scoren op stilstaande fase. Delcroix is terug op Neerpede na uitleenbeurten, er zijn insiders die geloven dat hij een goeie back-up kan zijn. Naast hem stond Luckassen, wiens nieuwe uitleenbeurt pas afgerond is. In doel straalde aanwinst Wellenreuther présence uit, hij voorkwam de gelijkmaker. Voorin kreeg Dimata speeltijd, hij kon zich niet laten opmerken, Colassin was gretiger. Bij een jeugdig RSCA was Marco Kana de aanvoerder. 0-1.

ANDERLECHT (tweede duel): Wellenreuther; Ait El Hadj (68’ Gerkens), Luckassen (61’ Milic), Delcroix, Kayembe; Trebel, Kana, Verschaeren; Takidine, Dimata (45’ Colassin), Adzic (61’ Dewaele)

DOELPUNTEN: 2’ Delcroix (0-1)

Lees ook:

Vercauteren over geblesseerde Kompany: “Moeten voorbereid zijn op lange afwezigheid”