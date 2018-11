Ondanks de rammelende defensie van Anderlecht: nieuwe verdediger geen prioriteit

Pieter-Jan Calcoen

03 november 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Tegen Lokeren bleek opnieuw dat ­Anderlecht kwaliteit mist, niet het minst defensief. Toch kregen makelaars te horen dat zij geen potentiële versterkingen in die sector moeten aanbieden. Paars-wit zoekt aanvallers, liefst zo goedkoop mogelijk.

De verkennende gesprekken zijn volop aan de gang. Anderlecht-manager Luc Devroe en zijn assistent Johan Plancke ontvangen dezer dagen voortdurend makelaars op hun kantoren in Neerpede. Bedoeling is om de spelersagenten in te lichten over de transferplannen voor deze winter, zodat zij zo gericht mogelijk aanwinsten kunnen aanbrengen.

Opvallend: ondanks de rammelende achterhoede – nauwelijks 2 clean sheets in 17 officiële matchen – is Anderlecht in januari niet zinnens om achterin bij te sturen. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat paars-wit in eerste ­instantie verkiest om zich aanvallend te verbeteren. Daarnaast een argument om geen verdedigers te kopen: er zijn er dit seizoen al te veel aangetrokken.

Sanneh: 8 miljoen euro. Vranjes: 3,2 miljoen euro. Cobbaut: 3 miljoen euro. Lawrence: 500.000 euro. Milic: onbekend. Een simpele rekensom leert dat RSCA onder Devroe voor ongeveer 15 miljoen euro aan verdedigers gehaald heeft. Om kapitaalverlies te vermijden, moeten zij spelen – hoe matig het ook is – en dat lukt mogelijk niet als er extra concurrenten arriveren. Behoudens een opportuniteit komen die er dus ook niet, zo was de boodschap aan de makelaars, de prioriteit is een diepe spits en een aanvallende middenvelder.

Het is een denkwijze die ondersteund wordt door Hein Vanhaezebrouck. Hij meent dat twee gerichte aankopen voorin zullen volstaan om de ploeg een nieuw elan te geven. Hein zou naar ­verluidt zelfs al concrete namen en ­profielen doorgegeven hebben.

Anderlecht-DNA

Er is evenwel een ‘maar’. De clubkas is, na een zomer waarin volgens de gespecialiseerde website ‘Transfermarkt’ 27,5 miljoen euro besteed is, niet langer ­afgeladen vol. Het wordt bijgevolg zaak voor paars-wit om goed te onderhandelen. Nochtans: méér dan ooit wachten trainersstaf en fans op spelers met het Anderlecht-DNA. De sportieve top wacht een moeilijk evenwicht.