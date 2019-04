Ondanks controverse blijft Anderlecht aantrekkelijk voor trainers: Henry biedt zich aan, Hjulmand in België PJC/SK/KTH

26 april 2019

Ondanks alle controverse de laatste tijd: Anderlecht blijft aantrekkelijk voor coaches in binnen- en buitenland. Zo heeft Thierry Henry (41), net als tientallen anderen, zijn diensten aangeboden. De Fransman, die het WK meemaakte als assistent van Roberto Martínez maar nadien flopte bij AS Monaco, ziet in paars-wit een mooie club om zijn carrière te herlanceren. Op dit moment zijn er geen ­indicaties dat Anderlecht de piste-Henry overweegt.

Wie sowieso wel op de shortlist staat, is Kasper Hjulmand. De 47-jarige Deen had in januari een ­akkoord om Hein Vanhaezebrouck op te volgen, maar zijn club Nordsjaelland deed toen moeilijk. Nu is hij vrij, Anderlecht had al een positief gesprek met hem. Hjulmand reisde ­gisteren trouwens naar ­België. Op Anderlecht ­benadrukte de top dat ze nu geen afspraak met hem hebben. Waarvoor ­Hjulmand dan wel in ons land is, is niet duidelijk.

Nog dit: Deense media ­berichten dat ook Club Brugge Hjulmand op de ­radar heeft als T1 voor ­volgend seizoen. Volgens onze informatie volgt Club het dossier hoogstens van aan de zijlijn.