Olivier Deschacht maakt opnieuw deel uit van A-kern Anderlecht DMM

04 april 2018

10u39 0 Anderlecht Verrassing op Neerpede. Niemand minder dan Olivier Deschacht maakt opnieuw deel uit van de A-kern van Anderlecht. De 37-jarige verdediger is door Hein Vanhaezebrouck opgevist voor het komende uitduel tegen Charleroi.

Anderlecht deelde het nieuws op de clubwebsite mee. "Na intern overleg werd besloten om Olivier Deschacht opnieuw in de A-kern op te nemen nadat hij de voorbije anderhalve maand in de B-kern doorbracht. De 37-jarige verdediger hervat vandaag de trainingen met de groep."

Verrassend nieuws, aangezien Deschacht gisteren zelfs nog even uit de beloftenkern werd geweerd. Deschacht miste daardoor de overwinning van de Anderlechtbeloften op het veld van KRC Genk (1-3). De verdediger, door Hein Vanhaezebrouck in februari naar de B-kern verwezen, paste af en toe voor de matchen van het tweede elftal om geen talenten te blokkeren. De kans is volgens insiders groot dat het clubicoon op het einde van het seizoen stopt.