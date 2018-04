Olivier Deschacht maakt opnieuw deel uit van A-kern Anderlecht DMM

04 april 2018

10u39 69 Anderlecht Verrassing op Neerpede. Niemand minder dan Olivier Deschacht maakt opnieuw deel uit van de A-kern van Anderlecht. De 37-jarige verdediger is door Hein Vanhaezebrouck opgevist voor het komende uitduel tegen Charleroi.

Anderlecht deelde het nieuws op de clubwebsite mee. "Na intern overleg werd besloten om Olivier Deschacht opnieuw in de A-kern op te nemen nadat hij de voorbije anderhalve maand in de B-kern doorbracht. De 37-jarige verdediger hervat vandaag de trainingen met de groep."

Deschacht beleeft een bijzonder lastig seizoen bij de Belgische recordkampioen, waar hij nog tot eind dit seizoen onder contract ligt. Medio februari maakte paars-wit bekend dat Deschacht naar de B-kern werd verwezen. Een moeilijke relatie tussen Hein Vanhaezebrouck en de verdediger werd door de media aangehaald als reden, maar dat ontkende de coach even later. "Dit is geen beslissing van de coach alleen, maar van de spelers, de staf én de directie. Gewoon omdat de feiten dusdanig waren dat de groep niet meer normaal kon functioneren", klonk het destijds. Deschacht gaf toe dat hij "te negatief" was geweest met betrekking tot de prestaties van zijn teamgenoten.

Deschacht miste dit weekend trouwens de overwinning van de Anderlechtbeloften op het veld van KRC Genk (1-3). De verdediger had de gewoonte om af en toe te passen voor de matchen van het tweede elftal om geen talenten te blokkeren. De kans is volgens insiders groot dat het clubicoon op het einde van het seizoen stopt.

Anderlecht kan achterin versterking gebruiken, want na de thuisnederlaag tegen AA Gent (0-2) op de openingsspeeldag van Play-off I tellen ze al negen punten achterstand op leider Club Brugge, dat in extremis de drie punten thuishield tegen Racing Genk (1-0) na een strafschopdoelpunt van Lior Refaelov. Bovendien moest paars-wit de tweede plaats in de stand, die recht geeft op een stek in de voorrondes van de Champions League, afstaan aan de Gentenaars.