OH Leuven reageert op vertrek Vercauteren: “Ontgoocheld door zowel timing als handelswijze Anderlecht” Belga

03 oktober 2019

21u00 0 Anderlecht OH Leuven heeft donderdag bevestigd dat Frank Vercauteren zijn functie van sportief adviseur neerlegt. Vercauteren trekt naar Anderlecht en dat met onmiddellijke ingang. Bij OH Leuven wordt ontgoocheld gereageerd “zowel op de timing van zijn vertrek als op de handelswijze van RSC Anderlecht”.

“Frank stond onze hoofdcoach Vincent Euvrard bij sinds de aanstelling van beiden in februari”, begon de 1B-club in een persconferentie. “Hij ondersteunde zo de ontwikkeling van één van Belgiës jonge topcoaches en dit zowel tijdens de remonte vorig seizoen als in de veelbelovende start dit seizoen.”

“De club drukt haar volle vertrouwen uit in Vincent. Zijn leiderschap over een getalenteerde spelersgroep en een uiterst vakkundige technische staf hebben de club en het team in een gunstige positie gebracht in onze strijd naar promotie. Zijn permanent groeiend leiderschap verzekert de club dat we met vertrouwen ons doel kunnen nastreven.”

Ook Euvrard vond het vertrek van Vercauteren spijtig. “Het is altijd pijnlijk voor elke organisatie, club of team om competente mensen te verliezen. Maar de ultieme doelstelling van ons project, het gezamenlijke doel, blijft hetzelfde: SAMEN bouwen aan een team voor promotie. Meer dan ooit is dit een moment om allemaal samen nog harder te werken om onze objectieven te bereiken. Meer dan ooit is het #samensterker.”

Zaterdag neemt OH Leuven, leider in 1B met negentien punten na acht speeldagen, het op tegen Sporting Lokeren.