Officieel: stadion van Anderlecht heet voortaan Lotto Park Redactie

12 juli 2019

14u27 0 Belgisch voetbal Anderlecht neemt na 36 jaar afscheid van de naam Constant Vanden Stockstadion. De thuishaven van paars-wit heet voortaan Lotto Park. Dat heeft de directie van de Belgische recordkampioen vandaag aangekondigd op een persconferentie.

Eerder deze week circuleerden op sociale media al foto's met de nieuwe banner 'Lotto Park' aan de voorzijde van het stadion. Even later werd de naam afgedekt. De Nationale Loterij is sinds vorig seizoen één van de hoofdsponsors van Anderlecht.

Anderlecht treedt al sinds 1983 aan in het Constant Vanden Stockstadion. Constant Vanden Stock, in 2008 overleden, was van 1971 tot 1996 voorzitter van de club. Van 1917 tot 1983 speelde RSCA nabij het Astridpark in het Emile Verséstadion, een verwijzing naar de eerste weldoener van de Brusselse club. In het kader van een grondige renovatie van het stadion werd het bouwwerk 36 jaar geleden naar Constant Vanden Stock vernoemd.

De verkoop van de stadionnaam levert clubs extra inkomsten op. In België gingen AA Gent (Ghelamco Arena), RC Genk (Luminus Arena), KV Mechelen (AFAS Stadion) en KV Oostende (Versluys Arena) Anderlecht voor.

RSC Anderlecht speelt voortaan in het Lotto Park. Désormais, le RSC Anderlecht jouera dans le Lotto Park. #RSCA #COYM #LottoPark pic.twitter.com/KriwRYJS4e RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link