Officieel: historisch huwelijk tussen Anderlecht en BNP Paribas Fortis is na 40 jaar voorbij ABD/PJC

04 mei 2020

14u27 22 Anderlecht Na bijna veertig jaar scheiden de wegen van sponsor BNP Paribas Fortis en Anderlecht. Dat schreef deze krant vorige week al en is nu ook officieel bevestigd door paars-wit en de bank. Belfius wordt genoemd als opvolger.

Net geen veertig jaar: zo lang was BNP Paribas Fortis - in het verleden weliswaar onder andere namen - aan Anderlecht verbonden. Maar aan die historische deal komt nu een einde. “Bij de start van volgend seizoen verdwijnen de naam BNP Paribas Fortis en het gekende groene logo van de RSCA-shirts. Het einde van een tijdperk”, klinkt het. BNP Paribas Fortis ­betaalde jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen euro aan ­Anderlecht om op de shirts te staan. In crisistijden - en dat is corona uiteraard - een serieuze investering, wat een terugtrekking verklaart.

“Wij zijn BNP Paribas Fortis zeer dankbaar voor de bijna 40 jaar unieke samenwerking”, reageert Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. “We kunnen samen terugblikken op vele mooie sportieve momenten. Omdat het management van de club en de bank altijd een open relatie hebben gehad, wisten we al langer dat BNP Paribas Fortis het partnership opnieuw wilde evalueren. Mede in het belang van de club hebben we samen voor snelle duidelijkheid gekozen, waardoor RSC Anderlecht de kans kreeg andere partners te zoeken. We zijn onze hoofdsponsor daar enorm dankbaar voor.”

BNP Paribas Fortis was vanaf begin jaren ‘80 ononderbroken hoofdsponsor van RSC Anderlecht. Tussen 1981 en 1999 stond de grote G van Generale Bank op de shirts bijna symbool voor de club. Na de fusie tussen de Generale Bank en ASLK verscheen op 2 april 2000 de nieuwe naam FORTIS op de uitrusting. En ook na de integratie in de Groep BNP Paribas in 2009 bleef de bank RSCA sponsoren met de merknaam BNP Paribas Fortis.

“Maar nu bieden zich andere mogelijkheden aan voor de club”, aldus Van Eetvelt. “De gesprekken met de nieuwe partners zitten in een afrondende fase. Op het gepaste tijdstip zal RSC Anderlecht daarover communiceren en zal blijken dat we absoluut gewapend zijn voor een mooie toekomst.”

Belfius zou de opvolger worden. Het contact zou gelegd zijn via onafhankelijke vermogensbeheerder Candriam, waar Marc Coucke in het verleden voor vele miljoenen euro’s mee in zee ging. Belfius zou dan weer een logische nieuwe partner zijn, de bankverzekeringsgroep leent zijn naam al aan Neerpede.

Lees ook:

IN BEELD. Bijna 40 jaar lang sierde één bank met drie namen de truitjes van Anderlecht

QUIZ. De borstel over enkele iconische truitjes uit het Belgisch voetbal, herken jij nog alle shirtsponsors?