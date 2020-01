Offensieve versterkingen voor Anderlecht: paars-wit huurt Pjaca van Juventus en haalt Joveljic bij Frankfurt PJC/TLB

31 januari 2020

20u10 20 Anderlecht Anderlecht heeft op de laatste dag van de wintermercato twee offensieve versterkingen gehaald. Paars-wit maakte eerder vandaag bekend dat het de 20-jarige Bosnisch-Servische spits Dejan Joveljic huurt van Frankfurt, zonder aankoopoptie. Daarnaast rekent Anderlecht de komende maanden ook op de Kroaat Marko Pjaca, die de Brusselaars huren van Juventus. Er werd in die overeenkomst ook een optie voorzien voor een een extra jaar huur.

Joveljic speelt sinds juni 2019 in Duitsland, zijn doorbraak kende hij in eigen land bij Rode Ster Belgrado. Hij is Servisch jeugdinternational. Joveljic speelde de laatste maanden nauwelijks in de Bundesliga, maar wil nu in België opnieuw aanpikken met zijn oude niveau. Na zijn medische testen zette hij zijn krabbel, de aanvaller wordt gehuurd. Beelden van de medische tests vind je onderaan dit artikel.

“Het is een heel doeltreffende speler”, zegt Michael Verschueren over Joveljic. “We waren op zoek naar iemand die voor gevaar kan zorgen in de box. Onze scouts zijn hem via hun datasysteem ook op het spoor gekomen, daarna is hij doorgescout en blijkt dat hij een speler is met heel veel potentieel. Ik denk dat dit een spits is waar onze fans kunnen naar uitkijken.”

Pjaca: “Ik zie dit als een geweldige opportuniteit”

Marco Pjaca, een linksbuiten die ook op rechts uit de voeten kan, maakte in 2016 de overstap van Dinamo Zagreb naar Juventus, waar hij nog niet kon doorbreken. In 2017 was de Kroaat al eens in beeld bij paars-wit, maar toen volgde een uitleenbeurt naar Schalke 04. Vorig seizoen werd hij door Juve dan weer verhuurd aan Fiorentina. Daar speelde hij regelmatig, tot hij in maart 2019 een zwaar kruisbandletsel opliep. Pjaca keerde terug naar Turijn en werd pas in december weer fit verklaard. Sindsdien kwam hij enkel in de achtste finale van de Coppa Italia een kwartier in actie. Pjaca verzamelde in zijn carrière al 24 caps voor de Kroatische nationale ploeg. In de WK-finale tegen Frankrijk viel hij negen minuten voor tijd in.

Vincent Kompany belde me om uit te leggen hoe er bij Anderlecht wordt gewerkt en wat de club wil bereiken. Daar wil ik graag aan meewerken Marko Pjaca

“Ik ben zeer opgetogen over dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière”, zegt Pjaca. “Het voelt goed om bij een dergelijk grote club terecht te komen. Hopelijk kan ik mijn steentje ertoe bijdragen om de geschiedenis van Anderlecht opnieuw kleur te geven. Dat hier spelers rondlopen zoals Kompany, Chadli, Nasri heeft de beslissing om naar hier te komen ook versneld. Van hen kan je veel opsteken. Ik zie dit als een geweldige opportuniteit. Vincent Kompany belde me om uit te leggen hoe er bij Anderlecht wordt gewerkt en wat de club wil bereiken. Daar wil ik graag aan meewerken. Wat mijn kwaliteiten zijn? Ik zal de mensen daarover laten oordelen. Het enige wat ik wil doen, is de club weer vooruit helpen.”

Ook Kemar Lawrence, een 27-jarige Jamaicaanse linksback die voor de New York Red Bulls speelt, is in beeld bij Anderlecht om de linksachterpositie te versterken.

