Oeps: Vanhaezebrouck haalt Kubo en Morioka door elkaar tijdens persconferentie Redactie

02 maart 2018

15u58

Bron: VTM 20

Op zijn persbabbel voor de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem vergiste Hein Vanhaezebrouck zich heel even. Gevraagd naar de prestatie van invaller Markovic tegen Moeskroen vertelde de trainer van Anderlecht het volgende: "Ik denk niet dat we veel kunnen analyseren over de minuten die hij gespeeld heeft. Hij heeft 20 minuten gespeeld. Hij stond klaar om in te vallen bij 4-0 en op het moment dat hij invalt, maken ze net de 4-1. Uiteindelijk heeft hij nerveuze minuten meegemaakt. Het werd 4-2, 4-3. Veel ballen heeft hij niet geraakt. Hij had een mooie actie in huis waarbij hij de bal aan Kubo gaf zodat Teo met de kop kon scoren op de voorzet van Kubo. Morioka? Wat heb ik gezegd? Ah ja, Morioka. Excuseer", kon Vanhaezebrouck er wel om lachen. Kubo speelt uiteraard bij KAA Gent, de vorige werkgever van Vanhaezebrouck.