Oekraïense linksback voor Anderlecht: akkoord met Mykhaylichenko nadert PJC

14 juli 2020

09u00 0 RSC Anderlecht Anderlecht voert vergevorderde onderhandelingen met Bogdan Mykhaylichenko (23). Behoudens een verrassing komt de linksachter over van Zorya Luhansk.

Bogdan Mykhaylichenko van Zorya Luhansk kan een meerjarig contract tekenen in het Lotto Park. Hij stond op de radar van verschillende topclubs in zijn thuisland, maar geeft de voorkeur aan een overstap naar Anderlecht, dat minder dan één miljoen euro voor hem zal betalen. Een akkoord nadert, finale handtekeningen zijn er nog niet gezet. Sowieso heeft de speler de belofte gekregen dat hij de competitie in Oekraïne, die nog een dikke week loopt, mag volmaken. Mykhaylichenko staat bekend als een bijter met een goeie voorzet.

Bij Anderlecht moet Mykhaylichenko de concurrentie aangaan met Kemar Lawrence, die eerstdaags terugkomt uit Jamaica. Hij miste tot dusver de ganse voorbereiding door familiale problemen.

