Nu ook officieel: Simon Davies wordt de T1 die de orders van Kompany zal uitvoeren bij Anderlecht

KTH/PJC/TLB

25 mei 2019

09u06 42 Anderlecht De Welshman Simon Davies (45) wordt de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht onder Vincent Kompany. Davies, die in Brussel een contract tekende tot 2022, was hiervoor actief als trainersbaas in de academie van Manchester City. De Welshman vervolledigt de sportieve staf van Anderlecht, waar ook Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula en keeperstrainer Max de Jong deel van uitmaken.

Davies maakt dus samen met Kompany de overstap van Man City. “Toen Vinny mij vroeg om met hem naar Anderlecht te komen, heb ik niet getwijfeld”, stelt Davies op de website van Anderlecht. “We starten hier een prachtig project: Anderlecht opnieuw brengen waar het thuishoort, met een accent op de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers.”

Volgens Michael Verschueren, sportief directeur van Anderlecht, is raadde Kompany aan om Davies op te nemen in de technische staf. “We hebben hem aangeworven op aanraden van Vincent Kompany”, zegt Verschueren. “Ze werken al een tijdje samen en willen het succesverhaal van Manchester City naar Anderlecht brengen.” Ook Floribert Ngalula wordt toegevoegd aan de staf. Ngalula maakt de overstap van BX Brussels, waar hij vijf jaar als hoofdcoach werkte. In de jeugd van Anderlecht speelde Ngalula samen met Kompany.

Simon Davies new head coach. Welcome in #TeamKompany! #RSCA #COYM ⚽️ More info on https://t.co/lUkR6vkIcd pic.twitter.com/LJa7dXwilI RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Wie is Simon Davies?

Op het internet staat een ploegfoto van Manchester Uniteds befaamde klas van 1992. Ryan Giggs ontbreekt, maar op de voorste rij staan een aantal bekende koppen: voormalig Welsh international Robbie Savage, David Beckham en Paul Scholes. Achteraan: Nicky Butt, Gary Neville en rechts naast de voormalig aanvoerder van Man United prijkt ene Simon Davies. Vanaf volgende maand de man die bij Anderlecht uitvoert in dienst van Kompany. Alle partijen verwachten dat het snel tot een deal komt.

In de autobiografie van Sir Alex Ferguson is Davies een lijn waard. Om maar te zeggen dat hij niet de florissante voetbalcarrière maakte zoals zijn leeftijdgenoten bij United, met wie hij in 1992 de FA Youth Cup won. De winger maakte vijf jaar deel uit van de A-kern, speelde in die periode twintig keer in de eerste ploeg en staat in de boekjes als maker van het openingsdoelpunt in een 4-0-zege tegen Galatasaray in de Champions League van 1994. Nadat zijn doorbraak uitbleef, begon hij aan een zwerftocht door de lagere afdelingen en eindigde hij in de Welshe topklasse.

Simon Davies is a pupil of Man United’s class of 92, including David Beckham, Giggs, Gary Neville, Butt and Scholes.



He once scored the opener for United in a Champions League game vs Galatasaray.



He was a head coach for a few months at Chester. Mostly been a youth coach. pic.twitter.com/jnSsOJoX05 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Op dat moment focuste hij zich al op een trainersjob. Bij vierdeklasser Chester was hij actief als jeugdtrainer. Hij nam voor een korte periode de honneurs waar bij de eerste ploeg en in 2008 werd hij vanuit de jeugd gepromoveerd tot hoofdcoach. Geen succesverhaal. Na vier maanden stuurde zijn bestuur hem terug naar af wegens teleurstellende resultaten - zijn winstpercentage bedroeg amper 13 procent.

Na de overname van Man City door sjeiks uit Abu Dhabi en de uitbouw van de jeugdacademie kwamen zij Davies op het spoor. Alvorens hij in 2013 assistent-coach werd van Patrick Vieira bij de U23 werkte hij aan een uitwisselingsproject met jonge spelers. Als rechterhand maakte hij indruk op technisch directeur Txiki Begiristain. Toen Vieira in 2015 naar New York verkaste, promoveerde Davies. Hij had onder anderen Jason Denayer en Mathias Bossaerts onder zijn hoede.

In zijn functie bij de U23 leerde hij ook Kompany kennen. In 2018 liet hij het veldwerk achter zich. City promoveerde hem tot de verantwoordelijke voor de jeugdcoaching van de U13 tot de U23. Als hoofdtrainer heeft hij amper ervaring, maar bij City waarderen ze zijn voetbalideeën.