Nu ook met beelden: de dubbele overwinning van Anderlecht tegen STVV, met Kompany die scoort met het hoofd PJC/FKS/SVBM

12 juli 2020

12u41 0 Anderlecht Anderlecht won gisteren twee oefenwedstrijden tegen Sint-Truiden. Na een eigen doelpunt aan STVV-zijde en een kopbalgoal van Vincent Kompany werd het in de eerste partij 2-0. Het tweede duel werd beslist door een doelpunt van nieuwkomer Ilias Takidine. Een dag later heeft Anderlecht een uitgebreid wedstrijdverslag gedeeld, een zeldzame blik op het oefenveld.

Voor de wedstrijd raakte bekend dat STVV-speler Rein Van Helden positief getest heeft op het coronavirus. Desondanks gingen de oefenmatchen tegen Anderlecht toch van start.

Tijdens het eerste duel had de recordkampioen het meeste balbezit en dat resulteerde ook in gevaar. Na een kwartier trof Michel Vlap de dwarsligger met een vrije trap. Twintig minuten later dwong Jérémy Doku een STVV-speler tot een eigen doelpunt. Na drie kwartier was het rusten geblazen met een 1-0-voorsprong voor paars-wit.

In de tweede helft - die een kwartier duurde - legde aanvoerder Vincent Kompany de 2-0-eindstand vast met een rake kopbal. Aït El Hadj zou één van de lichtpunten in de wedstrijd geweest zijn.

Ook de tweede oefenpot was voor paars-wit. Ilias Takidine - recent overgekomen van Racing Genk - maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De 19-jarige aanvaller was alert in de rebound na een schot op de paal van Dimata.

Resumé du match. #RSCA - STVV 2-0 / 1-0 🟣⚪



Highlights: de acties (en panna) van Jeremy, Vlap tegen de lat, le but de la tête de Vincent, les sauvetages d'Hendrik et Timon, le but refusé de Zulj, de kopbal tegen de paal van Elias en Taki’s eerste goal. pic.twitter.com/VoX8y8Rph6 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Uit de anonimiteit

Eergisteren heeft Anderlecht een fotograaf toegelaten op training. Voor het eerst in deze voorbereiding kwamen er zo beelden van de nieuwkomers in paars-wit shirt. Nu worden dus ook wedstrijdbeelden verspreid, terwijl er gisteren alleen maar tekstverslagen werden gegeven. Onder meer Wellenreuther en Takidine stonden op het oefenveld, net als Dimata en Vranjes, terug van weggeweest. Bij de staf zijn high performance coach Damian Roden en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar nieuwe gezichten op Neerpede.