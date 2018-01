Nog steeds nukkig en niet te doorgronden: "Teo leeft in zijn eigen, complexe wereld" PIETER-JAN CALCOEN

Teodorczyk blesseerde zich zaterdag, maar kan waarschijnlijk snel hervatten. Anderlecht De goeie voornemens kunnen nu al de vuilnisbak in. Lukasz Teodorczyk (26) blijft ook in Spanje op de sukkel - hij is geblesseerd en oogt nukkig. Zélfs Hein Vanhaezebrouck kent geen oplossing.







Mochten er leerlingen gedragspsychologie zijn die nog een invalshoek zoeken voor hun thesis: Lukasz Teodorczyk is een uitstekend studieonderwerp. Zelfs Hein Vanhaezebrouck - nochtans een man van de wereld - slaagt er immers niet in om zijn Poolse spits te doorgronden. "Het is niet evident om tot hem door te dringen. Teo leeft in zijn eigen, complexe wereld. Hij kan 's ochtends vrolijk zijn, vijf minuten later gefrustreerd en opnieuw vijf minuten later is hij aan het lachen."

In La Manga blijft het voorlopig bij gemoedstoestand twee - Teodorczyk is gefrustreerd. Niet het minst door zijn eigen onkunde. Op stage trekt hij gewoon de lijn door van voor Nieuwjaar: scoren doet hij ook in de zon niet. En daarnaast toont Teo zich ongelofelijk nukkig. In die mate zelfs dat hij zijn jonge ploegmaat Amuzu bijna van het veld trapte met een horrortackle - hij viseerde met zijn studs het bovenbeen - en zijn vingers in het gezicht van Kayembe plantte. Diepe zucht.

Ook Vanhaezebrouck kan het niet negeren: zijn enige overgebleven spits - de verstoten KV Mechelen-huurling Silvère Ganvoula tellen we gemakshalve niet mee - is geen toonbeeld van optimisme. "Maar Teo is Teo - ik kan zijn karakter niet veranderen. Dat betekent niet dat hij een slechte jongen is. De groep en ikzelf hebben ook geen problemen met Teo. Ik vind wel dat hij fysiek stappen moet zetten. Hier blijkt dat hij moeite heeft om de inspanningen keer op keer vol te houden."

Alsof het allemaal nog niet moeilijk genoeg ging, liep Teodorczyk in Murcia ook nog eens een blessure op. Tijdens de afwerkingsvormen, waarbij het er bij momenten op leek dat de voormalige topschutter mikte op het doel van het nabijgelegen veld, bezeerde hij zich aan de heupbuiger. Gisteren probeerde hij aanvankelijk wel aan te sluiten bij de groep, maar na een korte loopsessie werd duidelijk dat Teo nog te veel hinder ondervond om voluit te gaan. Wellicht kan hij snel hervatten.

Maar zelfs met een fitte Teodorczyk dringt Vanhaezebrouck aan op offensieve versterkingen, zeker na het vertrek van Robert Beric (terug naar Saint-Étienne) en Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem). "Het zou niet correct geweest zijn hen tegen te houden", aldus Hein. "Het gevolg is wel dat de spoeling voorin heel dun is. Kijk, ik besef dat de omstandigheden moeilijk zijn (hij verwijst zo naar de overname en het gebrek aan financiële slagkracht, red.), maar als we nog iets kunnen doen, verkies ik dat dat aanvallend gebeurt. En liefst halen we een zekerheid - een jongen uit pakweg de Balkan of Afrika is dat niet, hé."









Het is ook in die optiek dat Hein met Kenny Saief teruggreep naar een speler die hij kent - bij AA Gent kneedde hij de Amerikaanse international eigenhandig. "Kenny brengt grinta, pressing, loopvermogen en polyvalentie bij. Ik snap trouwens niet dat mensen het vreemd vinden dat wij hem huren met aankoopoptie. Ik vind dat net het ideale scenario. (fijntjes) Mocht Anderlecht de laatste jaren al zijn spelers op die manier gehaald hebben, dan had het veel kunnen besparen."

Rest de vraag: kan Saief paars-wit aan een nieuwe kampioensbeker helpen? Vanhaezebrouck veegde het thema van tafel: "Het is nu niet realistisch om over de titel te praten. Het heeft ook geen zin om me daar druk in te maken. Ik ben rustig, want als je je irriteert, wordt het alleen maar erger." Misschien dat Hein dat eens moet vertellen aan Teodorczyk?

