Nog een derde kandidaat-koper voor Anderlecht BJORN MAECKELBERG

04u30 0 Photo News Anderlecht Er is een nieuwe, derde kandidaat om voetbalclub Anderlecht over te nemen. Opnieuw gaat het om een steenrijke oligarch. Voorlopig is er geen bod, maar dat zou de komende weken worden voorbereid.

Volgens onze informatie zat de bekende Brusselse advocaat Sven Mary deze week in Londen aan tafel met de entourage van de kandidaat-koper. Mary is zelf een Anderlecht-supporter en kent bijzonder goed de weg binnen de Brusselse voetbalclub. Daarom fungeert de advocaat momenteel als (juridisch) adviseur en bekijkt hij mee de financiële mogelijkheden van de kapitaalkrachtige koper.

Mary zelf bevestigt de interesse, maar wil verder geen commentaar kwijt. Wie de kandidaat-koper is voor wie hij optreedt, is nog onduidelijk. Het zou een oligarch zijn - geen Rus - wiens naam nog niet eerder is gevallen in dit voetbaldossier.

Eerder raakte al bekend dat de steenrijke Russische magnaat Alisher Usmanov (64) zijn zinnen heeft gezet op Anderlecht. De andere bekende partij is het duo Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute. De sterke man van Ghelamco en voetbalclub Antwerp zou samen met de Woestijnvisbaas naar verluidt, net als Usmanov, bereid zijn om 75 miljoen euro op tafel te leggen om eigenaar te worden van de voetbalclub.