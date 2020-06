Nog een clubicoon erbij? Anderlecht wil Frutos terughalen als assistent Pieter-Jan Calcoen

05u00 0 Anderlecht Mogelijk nóg een clubicoon erbij. Anderlecht praat met ­Nicolás Frutos (39) om Frank Vercauteren en Vincent ­Kompany bij te staan. De Argentijn kan bij zijn derde ­passage assistent bij de A-kern worden.

Wie de voorbije maanden een interview met Nicolás Frutos afnam, moest vaststellen dat de voormalige spits in de ‘wij-vorm’ over Anderlecht sprak. Van een litteken geen sprake. Nochtans moest hij in oktober 2017 op een erg pijnlijke manier vertrekken bij RSCA: als interim-coach had hij vier duels gedepanneerd, maar zijn grote droom — T1 worden van zijn Anderlecht — werd hem niet gegund. Paars-wit koos na René Weiler voor Hein Vanhaezebrouck, ­Frutos trok zijn conclusies en vertrok. Definitief, leek het. Maar...

Frutos’ liefde voor Anderlecht bleef toch overeind. Bij de ‘RSCA Legends’ amuseerde hij zich en toen hij in het kader van zijn trainersopleiding een stageplek zocht, belandde hij begin dit jaar op Neerpede. Het is ook als stagiair dat hij ­Vincent Kompany wist te charmeren: bij de beloften van Craig Bellamy gaf ‘de Reiger’ blijk van expertise, met als gevolg dat hij nu mogelijk een nieuwe kans krijgt. De gesprekken liepen tot gisteravond laat in een constructieve sfeer.

Komt er een akkoord, dan zal Frutos onder Frank Vercauteren vanaf vandaag een assistent zijn. Anderlecht kon in dat gebied wel wat versterking gebruiken. Floribert Ngalula zal niet meer dagelijks op het terrein staan, terwijl Zetterberg zijn C4 kreeg. Zo bleef ­alleen Jonas De Roeck over als T2.

Frutos kent Kompany en Vercauteren goed. Met de Rode Duivel deelde hij als ­speler de kleedkamer, Vercauteren noemde hij in het verleden zijn “beste coach ooit”. “Zijn anticipatievermogen op verschillende wedstrijdscenario’s was gewoon indrukwekkend. Frank bezat daarnaast de kunst om zijn spelers te provoceren, om zo het maximale uit hen te halen.”

Eerlijk

Toen Frutos onder Weiler T2 was, stond hij erom bekend eerlijk te zijn met de spelers. De jongens konden niet bij hem terecht om uit te huilen: “Speel je niet? Dan werk je niet hard genoeg.” Zo zette hij de hoofdcoach uit de wind. Hij is geen potenzager, zeggen intimi van toen: “Hij is net heel eerlijk en komt altijd uit voor zijn mening. Ook als die ‘anders’ is.”

Frutos kan de vierde aanwinst zijn, de andere drie nieuw­komers tekenen vandaag sowieso present. Voor keepers­trainer Jelle ten Rouwelaar is het de eerste werkdag, Ilias ­Takidine en Timon Wellenreuther zijn er ook.