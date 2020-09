Nmecha geeft beeld van hoe het er dezer dagen aan toegaat op Neerpede: “Videosessies in openlucht en opgedeeld in groepen” TLB

25 september 2020

11u30 0 Anderlecht ‘t Is wachten op de resultaten van de meest recente testronde bij Anderlecht. Maar in de tussentijd doet RSCA steeds meer om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus tot een minumum te beperken. “Zelfs tijdens drankpauzes houden we afstand”, zegt Lukas Nmecha (21).

Met Hannes Delcroix en Lucas Lissens testten nóg twee spelers van paars-wit eerder deze week positief. En de kans dat er vandaag nieuwe besmettingen naar boven komen, is zeker niet onbestaande. De situatie leeft op Neerpede, bekent Nmecha. En ook bij hemzelf, al werden er enkele maanden geleden - toen hij nog bij Man City zat - antilichamen tegen het longvirus aangetroffen in zijn bloed. “Maar ik heb er in die periode niets van gemerkt - van symptomen was geen sprake”, zegt de Duitse U21-international. “So I think I’m ok. Maar uiteraard houd ik me strikt aan de voorzorgsmaatregelen en afspraken.”

Tijdens de trainingen zijn close contacts onvermijdelijk, maar bijvoorbeeld tijdens de drankpauzes houden we ook afstand. Lukas Nmecha

Die maatregelen zijn streng bij Anderlecht - logisch ook. “Deze week hebben we bijvoorbeeld alle meetings buiten gehouden. Ook de tactische sessies waarbij beelden getoond worden, ja. Alles om genoeg afstand te kunnen houden. Enkel vandaag (gisteren, red.) zijn we naar binnen verhuisd, omdat het kouder was. We werden opgedeeld in groepen. Tijdens de trainingen zijn close contacts onvermijdelijk, maar bijvoorbeeld tijdens de drankpauzes houden we ook afstand.”

Het is telkens spannend om het resultaat van de tests af te wachten. Bijna als een schoolexamen Lukas Nmecha

Eten op de club zit er voorlopig ook niet meer in. De spelers krijgen hun maaltijd mee naar huis. “We zijn niet verplicht om na de trainingen thuis te blijven, maar dat is wel aangeraden. Alles om de risico’s te beperken. Anderzijds denk ik ook niet dat veel mensen op dit moment zin hebben om ‘s avonds op restaurant te gaan”, zegt de huurling van City. “We laten niets aan het toeval over. Maar toch is het telkens spannend om het resultaat van de tests af te wachten. Bijna als een schoolexamen. Het moet frustrerend zijn om plots matchen te moeten missen.”

Twee goals

Zeker vanuit het oogpunt van Nmecha. Anderlecht pakte zes op zes tegen Cercle en Waasland-Beveren en in beide matchen was hij titularis én trefzeker. “Het loopt goed voor de ploeg en ik vind steeds meer mijn draai, al kan ik nog wel stukken beter”, blijft hij zelfkritisch. “Over Eupen weet ik nog niet zoveel, om eerlijk te zijn. Maar ook zondag tellen enkel de drie punten. Daarna een eerste test tegen Club? Elke match is een test, maar ik kijk wel uit naar de topper. Het zal een open wedstrijd worden.”

