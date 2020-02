Nieuwe tegenslag voor Anderlecht? Operatie dreigt voor Antoine Colassin Pieter-Jan Calcoen

05 februari 2020

03u00 0 Anderlecht Het houdt niet op. Een operatie dreigt voor Antoine Colassin (18). Anderlecht hoopt de spits wel nog klaar te stomen voor AA Gent.

Het ongeluksgetal is bereikt: dertien geblesseerden telt Anderlecht. En nummer dertien is een forse tegenslag voor Frank Vercauteren. Antoine Colassin, die de laatste drie wedstrijden als enige overgebleven spits twee keer scoorde, is hoogst twijfelachtig voor de verplaatsing naar AA Gent op vrijdag. Het jeugdproduct is op de sukkel met de enkel – de ligamenten zijn geraakt, gisteren was hij niet op de trainingsfoto’s te zien –, in die mate dat de medische staf en de speler een operatie overwegen.

Volgens onze informatie doet ­Anderlecht er alles aan om die eventuele ingreep uit te stellen. Tot minstens na de topper tegen de Buffalo’s. Dat valt te verantwoorden met dit soort blessure, zo leert navraag ons, maar het houdt uiteraard wel risico’s in. De kans is groot dat de klachten verergeren door te spelen. Frank Vercauteren foeterde na Moeskroen al dat hij de jeugd moet pushen. “En ze lopen nochtans op de toppen van de tenen. Ze zijn deze intensiteit niet gewend, dat houdt risico’s in.”

Een forfait van Colassin zou Anderlecht, dat zich geen puntenverlies kan veroorloven in de inhaalrace op de top zes, slecht uitkomen. Op dit moment is hij namelijk de beste optie diep voorin. Tegen Club Brugge en Moeskroen bewees hij dat hij met zijn werkkracht, beweeglijkheid en goals een meerwaarde voor dit paars-wit betekent. In die mate zelfs dat RSCA al aan een contractverbetering dacht.

Joveljic mist ritme

Mocht Colassin ondanks de inspanningen van de dokters en kinesisten toch moeten afhaken, dan heeft Vercauteren slechts één oplossing: nieuwkomer Dejan Joveljic opstellen. Ideaal is dat niet, want de Serviër mist ritme na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij Frankfurt. “Hij kan misschien maar dertig minuten aan”, was Vercauteren zondag na Moeskroen weinig optimistisch. Mogelijk kon de training van gisteren de Anderlecht-coach wat opvrolijken: Joveljic oogde scherp.

Behoudens een mirakel is Kemar Roofe niet inzetbaar in de Ghelamco Arena, hij heeft last aan de kuit. Ook Chadli, Gerkens en Nasri – drie jongens die als ‘9’ kunnen depanneren, zo bewezen ze in het verleden – zijn geblesseerd.

Slotsom: het zou Anderlecht goed uitkomen, mocht Colassin een hoge pijngrens hebben...