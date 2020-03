Nieuwe structuur op Anderlecht krijgt vorm: Verschueren en Verbeke worden tandem PIETER-JAN CALCOEN

16 maart 2020

04u03 8 RSC Anderlecht De plannen bij Anderlecht zijn bijgestuurd. De nieuwe CEO Karel Van Eetvelt en diens adviseur Wouter Vandenhaute dachten eraan Michael Verschueren tegen zijn zin weg te trekken uit het sportieve departement. Er kwam uiteindelijk een compromis: Verschueren blijft aan als ‘CFO Sports’, maar moet wel Peter Verbeke als ‘Head of Sports’ naast zich dulden. Hoe zal dat concreet verlopen?

Fysiek zal hij wellicht niet aanwezig zijn op Anderlecht door de coronamaatregelen, maar dat verhindert niet dat Jo Van Biesbroecks opvolger Karel Van Eetvelt zijn stempel drukt. De CEO, bijgestaan door ‘extern raadgever’ Wouter Vandenhaute, is van plan om de sportieve werking met Michael Verschueren en Peter Verbeke aan te pakken.

Binnen Anderlecht was men tot gisteren karig met commentaar — Michael Verschueren was de voorbije dagen bijvoorbeeld niet bereikbaar — maar op de Pro League ware, de intussen officieel gecommuniceerde intenties van Van Eetvelt een publiek geheim. “Al heb ik wel grote bedenkingen”, is een clubleider sceptisch. “Ik had net het idee dat Michael eindelijk structuur gebracht had.”

Dat laatste is ook de reden waarom Verschueren — tot voor kort sportief manager — aanblijft binnen het sportieve departement. Oorspronkelijk wilden Van Eetvelt en Vandenhaute Verschueren inzetten om Anderlecht internationaal op de kaart te zetten. Ook bij het stadiondossier zou hij betrokken worden, maar Verschueren zelf had naar verluidt niet veel zin in zo een carrièreswitch. Het sportieve vindt hij “uitdagender”, klinkt het in de wandelgangen. Alleen was de vraag: zagen ook de nieuwe bazen dat zo?

Compromis

Tot voor kort zeker niet. Vandaar dat Van Eetvelt en Vandenhaute er een prioriteit van maakten om sportief manager Peter Verbeke bij AA Gent weg te plukken. Maar na verschillende analyses kwam de conclusie dat Verschueren het al met al niet zo slecht gedaan had in moeilijke omstandigheden. Per slot van rekening had hij de selectie afgeslankt en was het gros van zijn inkomende transfers goed — denk maar aan Chadli of Van Crombrugge. En hij heeft effectief voor de eerder genoemde structuur gezorgd.

Zo was het ineens niet meer zo zot om Verschueren, in vergelijking met Verbeke niet de grootste voetbalkenner, toch aan boord te houden binnen het sportieve. Dus werkten Van Eetvelt en Vandenhaute een compromis uit.

Scouting

Concreet zullen Verbeke en Verschueren een tandem moeten vormen. Verbeke zal als ‘Head of Sports’ samen met Vincent Kompany instaan voor alles wat met sportieve aanwerving te maken heeft. Hij zal dus de scouting aansturen en in overleg met de technische staf de profielen van eventuele versterkingen uittekenen. De financiële kant wordt de verantwoordelijkheid van ‘CFO Sports’ Verschueren, die dus minder te zeggen zal hebben over welke voetballer bovenaan de verlanglijst staat. De onderhandelingen met targets zullen de twee in principe altijd samen voeren.

Pas op, het is niet zo dat Verbeke in zijn eentje kan bepalen welke spelers mogen komen of moeten vertrekken. Dat gebeurt in overleg met onder meer speler-manager Vincent Kompany, trainer Frank Vercauteren, hoofd jeugdopleiding Jean Kindermans en dus ook nog steeds Verschueren. Anderlecht werkt al maanden met zo een transfercomité.

Anderlecht heeft het bovenstaande plan intussen bekrachtigd.

De dagelijkse werking

Algemene leiding

- Karel Van Eetvelt • CEO

(met Wouter Vandenhaute als extern adviseur)

Sportieve macht

- Vincent Kompany • speler-manager

- Frank Vercauteren • coach

- Peter Verbeke • ‘Head of Sports’ / sportieve aanwerving spelers

- Michael Verschueren • ‘CFO Sports’ / financiële aanwerving spelers

- Jean Kindermans • hoofd jeugdopleiding