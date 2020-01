Nieuwe sterke duo Anderlecht maakt meteen opwachting in eretribune waar ook Mogi Bayat zit ODBS

19 januari 2020

Nieuwe gezichten op de eretribune van Anderlecht na de paleisrevolutie eerder deze week. Wouter Vandenhaute, de nieuwe sportieve adviseur van de club, nam zijn plaatsje in op de hoofdtribune met in zijn zog de nieuwe ceo Karel Van Eetvelt. De voormalige Unizo-topman stopt eind maart als ceo bij bankenfederatie Febelfin en gaat vanaf 1 april ceo Jo Van Biesbroeck vervangen. Van Biesbroeck blijft zijn opvolger nog enkele maanden bijstaan om de overgang vlot te laten verlopen. Het nieuwe sterke duo van paars-wit mocht meteen de bondscoach de hand schudden. Roberto Martínez is deze vooravond aandachtig toeschouwer op Anderlecht - Club Brugge.

Nog een opvallende aanwezig in de eretribune: Mogi Bayat. De omstreden makelaar zit bijna naast Michael Verschueren, sportief verantwoordelijke van paars-wit, en ook onder voorzitter Marc Coucke.