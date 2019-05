Nieuwe shirtsponsor Joma: “Komst Kompany is godsgeschenk”



Valerie Hardie

21 mei 2019

10u04 0 Anderlecht Vincent Kompany die naar Anderlecht komt. Als dát geen meevaller is voor Joma, de nieuwe shirtproducent van paars-wit. “Een godsgeschenk”, straalt Erwin Palmers, de baas van Joma België.

In de zomer raakte bekend dat Anderlecht na 43 jaar van shirtsponsor wisselt. Het ruilt Adidas in voor Joma. Daar wrijven ze zich in de handen nu het nieuws is gevallen dat Vincent Kompany terugkeert naar z’n oude stal. “Ik wist wel dat er wat groots zat aan te komen”, vertelt Erwin Palmers. “Dat maakte het bestuur van Anderlecht me vorige week duidelijk, zonder me te zeggen over wie het juist ging. Maar ik had zelf al zo’n vermoeden dat het Kompany zou zijn. Ik was aangenaam verrast toen het officieel was. Dit nieuws is goed voor de club en al haar partners.”

Meerverkoop

Inclusief Joma dus, dat z’n shirtontwerp voor het nieuwe seizoen al een tijdje klaar heeft. Wanneer de eerste shirts in de verkoop gaan of hoe ze eruit zullen zien, dat privilege laat Joma aan Anderlecht over. Of Joma zijn productie gaat optrekken nu er een grote naam als Kompany bij komt? Palmers: “Hij is waanzinnig populair in België, dus natuurlijk hopen we op een meerverkoop - zonder te speculeren over aantallen. In Mexico maken we elk jaar zo’n 500.000 tot 600.000 truitjes voor Cruz Azul. Als de komst van Kompany een stormloop op truitjes veroorzaakt, dan is dat geen probleem. Laat maar komen, we zijn er klaar voor.”

Als je om het even welke supporter had gevraagd welke speler hij graag naar Anderlecht zag komen, dan zou er buiten Neymar en Ronaldo ongetwijfeld Kompany zijn uitgekomen Erwin Palmers

Palmers windt er geen doekjes om: bij Joma zijn ze in de wolken met de stunt van RSCA. “We gaan daar niet onnozel over doen: het is een godsgeschenk. Als je om het even welke supporter had gevraagd welke speler hij graag naar Anderlecht zag komen, dan zou er buiten Neymar en Ronaldo ongetwijfeld Kompany zijn uitgekomen.”