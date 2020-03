Nieuwe CEO Karel Van Eetvelt tekent present op Neerpede: vanmorgen bekrachtigde hij hertekende sportieve organigram van Anderlecht YP

16 maart 2020

13u43 0

Karel Van Eetvelt zou op 1 april aantreden als nieuwe CEO van Anderlecht, maar in werkelijkheid is de opvolger van Jo Van Biesbroeck al volop bezig bij paars-wit. Anderlecht bevestigde eerder vandaag in een persbericht dat de voormalig topman van Febelfin het nieuwe organigram vanochtend intern bekendmaakte en tegen de middag tekende Van Eetvelt ook present op Neerpede.

Peter Verbeke, die in februari de overstap maakte van AA Gent, wordt de nieuwe ‘Head of Sports’ van paars-wit. Hij zal samen met Vincent Kompany het sportieve beleid bepalen. Michael Verschueren, de huidige sportief directeur, wordt ‘CFO Sports’. Hij moet het financiële kader van de sportieve activiteiten bewaken en zal mee de onderhandelingen voeren.

Lees ook: Nieuwe structuur op Anderlecht krijgt vorm: Verschueren en Verbeke worden tandem