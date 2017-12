Nieuwe Anderlecht-eigenaar Coucke heeft ook een verleden bij aartsrivaal Club Brugge: "Geweldige tijden waren dat" Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht Marc Coucke, die vandaag Anderlecht kocht, werd in augustus 2013 de hoofdaandeelhouder van KV Oostende. Maar dat was lang niet het eerste avontuur van de ex-baas van Omega Pharma in het (Belgisch) voetbal. In een dubbelinterview dat Coucke in de zomer van 2016 samen met Lotus-baas Jan Boone gaf, gaf hij ook toelichting bij zijn verleden bij Club Brugge.

“Ik was daar puur vanuit commercieel oogpunt", zegt Coucke. "KV Oostende is mijn ploeg, maar op dat vlak toen minder aantrekkelijk, vandaar. Geweldige tijden waren dat bij Club. We volgden in de jaren 2000 zowat alle Europese matchen. Uit en thuis. Telkens met een twaalftal genodigden. Een etentje, de match zien en daarna afsluiten in café ‘De Reisduif’ in Brugge.”

Coucke ambieerde evenwel nooit meer bij blauw-zwart. “Je kan maar voor één ploeg écht zijn, hé", klonk het vorig jaar. "Ik was wel lid van de vzw bij Club, maar ik wist toen al dat ik ooit iets bij KV Oostende ging doen. Ik supporter van mijn vijf jaar voor AS en VG Oostende. Mijn vader was apotheker in Gent, maar tijdens het weekend trokken we met het hele gezin naar Oostende."

"Ik ging dan met mijn broer naar AS of VG kijken, afhankelijk van wie er thuis speelde. En als het de derby was, nam ik twee sjaals mee. En die liefde heb ik na de fusie doorgetrokken naar KV Oostende. Ik heb eens een jaar in het bestuur gezeten, ben een jaar hoofdsponsor geweest met Omega Pharma ook. Mijn ploegske. De bedoeling was om er pas over vijf jaar in te stappen. Het is iets vroeger geworden.”

