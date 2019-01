Nieuwe Anderlecht-coach Rutten heeft liefst zes assistenten ter beschikking: “Dat is simpelweg onwerkbaar” Pieter-Jan Calcoen

08 januari 2019

12u27

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht Zés assistenten telt Anderlecht, nadat Fred Rutten Arno van Zwam (49) meenam als T2. Is dat niet van het goede te veel?

De één verzamelt postzegels, de ander... stafleden. Na de komst van Arno van Zwam - de voormalige doelman is de vaste T2 van Rutten, hij zal volgens de hoofdcoach “het proces versnellen” - is het trainerskabinet op Anderlecht ineens veel te klein. Met Van Zwam (ex-Al Shabab, Maccabi Haifa en Oranje) en ook nog Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Gino Caen, Jonas De Roeck en Max de Jong erbij zijn er zes assistenten - het moet zowat een wereldrecord zijn.

Ariël Jacobs, die bij Anderlecht in 2007 rechterhand van Frank Vercauteren was en na diens ontslag zelf overnam, is verbaasd over die statistiek. “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Rutten op die manier zal verdergaan”, aldus Jacobs. “Zeker niet in het huidige klimaat. Binnen Anderlecht loopt iedereen al op de toppen van de tenen. Wel, ik voorspel dat de irritaties met zó veel volk alleen maar zullen toenemen. Al die T2's: dat is simpelweg onwerkbaar.”

“Als je assistenten hebt, moet je ze gebruiken”, vindt Jacobs. “Maar in dit geval is dat onmogelijk. Het is niet te doen om de taken zodanig op te splitsen dat iedereen bezig blijft. De verantwoordelijkheden zullen overlappen. En dat leidt tot ontevredenheid. Dat bestaat, hé. Ik ken een fysiekcoach van wie zijn bevoegdheden bij PSG serieus ingeperkt werden na een uitbreiding van de staf. Hij geraakte gefrustreerd, wat dan weer impact heeft op de sfeer. Spelers voelen dat...”

Plekje op tribune?

En toch: voorlopig heeft Michael Verschueren niet de bedoeling om te snoeien in de omkadering van het A-team. Belhocine wilde de Anderlecht-top van bij het begin aan boord houden, terwijl insiders laten uitschijnen dat ook voor het overige de bezetting ongewijzigd blijft. Mocht De Roeck effectief bij de A-kern doorgaan, dan moet paars-wit mogelijk wel op zoek naar een nieuwe coach voor de beloften. “We zijn op elk scenario voorbereid”, klinkt het op Neerpede. “Eigenaardig”, vindt Jacobs het allemaal. “Want men wist toch dat De Roeck doorgeschoven was en Zetterberg aansloot? Ach, ik veronderstel dat Rutten op dit moment blij is met alle kennis die hij ter beschikking krijgt. En als straks op stage blijkt dat het niet perfect loopt, zal hij wel bijsturen.”

Een noodzaak, volgens Jacobs. “Al was het maar richting wedstrijden. Waar gaan al die mensen zitten? Op de bank is er niet genoeg plaats - daar moeten ook nog invallers, dokters, kinesisten en een teammanager op. Aan de andere kant... Vanuit de tribune kunnen die assistenten wel beter analyseren.” (lacht)