Nieuwe aanwinst voor Kompany: tester Sam krijgt contract bij Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

14 juli 2019

11u45 0 Jupiler Pro League Ook op de transfers van Anderlecht drukt Vincent Kompany zijn stempel. Behoudens een ommekeer krijgt zijn transfervrije ex-ploegmaat Sidney Sam (31) een contract.

Er was twijfel op Anderlecht, gezien de magere laatste jaren van Sidney Sam. Nadat de aanvaller het in 2013 tot Duits international geschopt had, belandde zijn carrière in vrije val. Ook vorig seizoen bij Bochum kon hij geen hoge ogen gooien.

Maar kijk: na een testperiode bij RSCA heeft Sam - trefzeker en aanwezig in de oefenwedstrijden - nu toch de Anderlecht-top en zijn voormalige ploegmaat bij Hamburg Vincent Kompany overtuigd. Paars-wit onderhandelt momenteel met Sam over een contract, wellicht voor één jaar, de verwachting is dat het snel tot een akkoord komt, zo melden Duitse bronnen ons. Anderlecht blijft wel op zoek gaan naar een extra spits.

Eerder kwam via Kompany Samir Nasri naar het Astridpark. Met hem speelde Kompany samen bij Manchester City.