Yari Verschaeren heeft gisteren positief getest. Yari voelt zich goed en is thuis in quarantaine. De verscherpte maatregelen blijven gelden voor de staff, spelers en medewerkers op Neerpede. Dinsdag testen we opnieuw. https://t.co/cwzhwodUqh

RSC Anderlecht(@ rscanderlecht)