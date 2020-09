Nieuw coronageval bij Anderlecht: ook Yari Verschaeren test positief Redactie

20 september 2020

12u36 86 Anderlecht Een nieuw coronageval bij Anderlecht: Yari Verschaeren heeft positief getest op het virus. De test vond plaats vóór de match tegen Waasland-Beveren, waar hij de hele match speelde en scoorde.



Verschaeren werd vóór de wedstrijd tegen Waasland-Beveren getest. Niet onbelangrijk, want in die 2-4-zege op de Freethiel scoorde de middenvelder en vierde hij dat gretig met zijn medespelers. Enkel de test van Verschaeren is op dit moment bekend, het is afwachten of er nog meer positieve resultaten volgen.

“Yari voelt zich goed en is thuis in quarantaine”, schrijft de Belgische recordkampioen op Twitter. “De verscherpte maatregelen blijven gelden voor de staf, spelers en medewerkers op Neerpede. Dinsdag testen we opnieuw.”

De creatieveling is al het zesde slachtoffer bij paars-wit. Eerder deze week testten Michel Vlap (voor de tweede keer), Peter Zulj en Timon Wellenreuther positief. Ook twee medewerkers ontsnapten niet aan Covid-19.

