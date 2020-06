Nieuw Anderlecht-bestuur zeer tevreden over Van Crombrugge, maar Rode Duivel krijgt géén opslag Pieter-Jan Calcoen

12 juni 2020

03u00 0 Anderlecht Duidelijke communicatie. In een onderhoud met de directie heeft Hendrik Van Crombrugge (27) te horen gekregen dat opslag niet aan de orde is. Het toont andermaal aan dat Anderlecht onder de nieuwe bazen anders werkt.

De beste Anderlechtspeler afgelopen seizoen was Hendrik Van Crombrugge. Dat vond ook Michael Verschueren en dus wilde de voormalige sportdirecteur de doelman (onder contract tot 2023) belonen met een loonsverhoging. U moet weten: Van Crombrugge stelde één jaar geleden geen te hoge eisen, toen hij AS Eupen inruilde voor het Lotto Park.

De gesprekken liepen de laatste weken steeds met Verschueren — er was zelfs een bescheiden voorstel — maar nu de zoon van Mister Michel uitgerangeerd is in de dagelijkse werking, beheren CEO Karel Van Eetvelt, voorzitter Wouter Vandenhaute en sportmanager Peter Verbeke het dossier. Deze week was er op Neerpede een eerste meeting met Van Crombrugge en zijn makelaar, ex-aanvaller Gunter Thiebaut.

De boodschap van Anderlecht richting Van Crombrugge was erg transparant: de recordkampioen is zeer tevreden over de Rode Duivel en wil hem, ondanks sluimerende belangstelling vanuit Duitsland, Frankrijk en Nederland, absoluut houden. Des te meer omdat het bestuur in Van Crombrugge een leidersfiguur ziet, die zich bij de recente conflicten over de coronasolidariteit gedroeg als een zalvende factor — hij dacht constructief mee met Anderlecht.

Maar er was ook een ‘maar’... Ondanks zijn kwaliteiten op en naast het veld heeft Anderlecht Van Crombrugge ook duidelijk gemaakt dat een loonsverbetering op dit moment niet aan de orde is. Paars-wit verwees onder meer naar de onzekere tijden voor het voetbal door de coronacrisis én herhaalde dat het zelf krap bij kas zit.

Voor Van Crombrugge, die onder Verschueren andere signalen had opgevangen, was dat nieuws uiteraard niet fijn, maar insiders verwachten dat hij professioneel genoeg is om de knop om te draaien. Anderlecht vreest niet dat de keeper, die de komende maanden moet gebruiken om een EK-selectie af te dwingen, deze ontgoocheling zal aangrijpen om deze mercato een exit te forceren.

De houding van Anderlecht onder Van Eetvelt, Vandenhaute en Verbeke staat in schril contrast met die onder de vorige beleidsmensen. Toen kregen de spelers vaak hun zin — herinner u hoe Adrien Trebel met een vertrek dreigde, om zo uiteindelijk een salaris van drie miljoen euro per seizoen te krijgen van Marc Coucke en Luc Devroe — maar nu is dat dus niet langer zo. Paars-wit meent dat die aanpak, die ook al toegepast werd bij de aanwerving van Ilias Takidine en Timon Wellenreuther, nodig is om de club weer financieel gezond te krijgen. Wie niet in dat verhaal meewil, heeft geen toekomst in het project-Kompany.

