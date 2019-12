Exclusief voor abonnees Niemand gaat op de rem staan, hijzelf zeker niet: achtergrond bij eeuwige patiënt Vincent Kompany Pieter-Jan Calcoen en Kristof Terreur

06 december 2019

17u57 1 Anderlecht Het is geen toeval meer. Nog maar eens is Vincent Kompany (33) geblesseerd. Achtergrond bij een eeuwige patiënt.

De persdienst bij Anderlecht mocht/kon niet communiceren over hoe erg Vincent Kompany eraan toe was. Het enige dat we vernamen, is dat Kompany behoudens een mirakel niet inzetbaar is tegen Charleroi - een onbeschikbaarheid van drie weken of meer wordt niet uitgesloten - en dat er ook zaterdag nog onderzoeken aan de geplaagde hamstring op het programma staan. Het is al de derde keer dit seizoen dat de verdediger voor dat kwaaltje onder de scanner moet. Vandaar de vraag: had dit niet vermeden kunnen worden?

